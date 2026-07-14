El complicado momento de Marta Collado en 'Mujeres Ricas': una mudanza y la graduación de su hija

La mudanza de Marta Collado llega en un momento especialmente delicado con la graduación de su hija a la vuelta de la esquina, sin vestido para la celebración y en plena recta final de los exámenes.

Las hermanas Collado atraviesan un momento de muchos cambios. En este fragmento de 'Mujeres Ricas', que laSexta recupera con motivo de su 20.º aniversario, Marta comparte la preocupación que le genera tener que mudarse justo cuando su hija afronta una etapa clave del curso.

Nuria considera que la casa familiar es "demasiado grande" para ellas dos y quiere venderla. Sin embargo, el cambio de vivienda no convence a Mar, la hija de Marta, que no quiere abandonar la zona en la que vive. Mientras ella solo contempla mudarse a Majadahonda o Las Rozas, Nuria prefiere instalarse en Boadilla del Monte. "En una ocasión le dijo a su madre que, si no vivía en Las Rozas, se iría con su padre", desvela Rebeca, hermana de Nuria.

Más allá del lugar al que se trasladen, el principal temor de Marta es que la mudanza afecte al rendimiento de su hija en la recta final de los exámenes y empañe un momento tan importante como su graduación.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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