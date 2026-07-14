Ernesto Sevilla revive en 'El Club de la Comedia' los dramas de cualquier familia española: del guantazo "mortífero" al "sorpresivo"

En su monólogo de 'El Club de la Comedia' de 2011, el humorista recordó las situaciones más surrealistas de su familia: desde los motes por la calvicie hasta los "guantazos" por los estudios y las vacaciones en La Manga.

En 2011, Ernesto Sevilla se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para convertir su propia familia en la protagonista de uno de sus monólogos más recordados.

El humorista comenzaba hablando del parecido físico entre todos los miembros de su familia:"Eran calvos". "A mi tía la llamábamos Tamariz porque el rodapiés se lo dejaba largo".

Sin embargo, para Sevilla, convivir con la familia tiene un inconveniente inevitable. "Lo malo de tu familia es que la tienes que soportar", bromeaba. Entre ellas, la manía de muchas madres de limpiarle una mancha de la cara a sus hijos con "un pañuelo con un gapo", o las vacaciones familiares. "Para mí, de pequeño, solo había dos sitios en el mundo: Albacete y La Manga. Alrededor solo había cataratas, como en los mapas de los vikingos", ironizaba.

El cómico también recordaba los famosos guantazos que recibía por los estudios, llegando incluso a clasificarlos por categorías. Desde el "mortífero" hasta el "sorpresivo", Ernesto aseguraba que había recibido unos cuantos. "Me he llevado muchos porque tenía un ojo vago, pero lo fui dejando y se me contagió a todo el cuerpo", concluía entre las carcajadas del público.

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