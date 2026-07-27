'La Jessy' se harta de buscar trabajo en los "barrios de los pobres": "Ahora mismo nos vamos a La Moraleja"

'La Jessy' y 'la Rut' acababan de ser despedidas de la fábrica y ahora buscan trabajo por todos los supermercados del barrio, pero nuestra princesa cree que deberían cambiar el escenario.

Desde que las echaron del trabajo -por culpa de la 'encargaílla, según ellas- 'la Jessy' y su 'superveci' 'la Rut' no han perdido el tiempo. Se fueron a la cola del paro, redactaron su currículum y ahora, se están pateando su barrio y lo de los alrededores buscando curro en cualquier supermercado, pero allí no las recibne precisamente con los brazos abiertos.

Cuando se montan en el coche, 'la Jessy' estalla. Está cansada de que la miren mal y cree que el problema es la zona de búsqueda, y por eso, decide cambiar de escenario. Por eso, pone rumbo a La Moraleja.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido