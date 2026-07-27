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Princesas de Barrio

'La Jessy' se harta de buscar trabajo en los "barrios de los pobres": "Ahora mismo nos vamos a La Moraleja"

'La Jessy' y 'la Rut' acababan de ser despedidas de la fábrica y ahora buscan trabajo por todos los supermercados del barrio, pero nuestra princesa cree que deberían cambiar el escenario.

'La Jessy' se harta de buscar trabajo en los "barrios de los pobres": "Ahora mismo nos vamos a La Moraleja"

Desde que las echaron del trabajo -por culpa de la 'encargaílla, según ellas- 'la Jessy' y su 'superveci' 'la Rut' no han perdido el tiempo. Se fueron a la cola del paro, redactaron su currículum y ahora, se están pateando su barrio y lo de los alrededores buscando curro en cualquier supermercado, pero allí no las recibne precisamente con los brazos abiertos.

Cuando se montan en el coche, 'la Jessy' estalla. Está cansada de que la miren mal y cree que el problema es la zona de búsqueda, y por eso, decide cambiar de escenario. Por eso, pone rumbo a La Moraleja.

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