Frentes judiciales, ley de amnistía, Presupuestos...: el curso político se va de vacaciones con asuntos clave sin resolver y deberes para septiembre

Los detalles El primer gran examen, sobre todo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegará con los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

Con el cierre del Congreso por vacaciones, los diputados dejan sus escaños, pero los temas pendientes se acumulan. El otoño promete ser intenso, con los Presupuestos Generales del Estado para 2027 como primer desafío. Óscar López, ministro para la Transformación Digital, asegura que el Gobierno trabajará para aprobarlos. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera agotada la legislatura y pide elecciones anticipadas. En el ámbito judicial, continúan las críticas a ciertas actuaciones, mientras que la ley de amnistía sigue pendiente de resolución. A pesar de la colaboración durante los incendios, la confrontación política persiste.

Con el Congreso cerrando sus puertas por vacaciones, los diputados abandonan los escaños, pero los deberes siguen acumulándose. Porque la política se marcha al verano con asuntos clave sin resolver y con un otoño que se presenta especialmente intenso.

El primer gran examen, sobre todo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegará con los Presupuestos Generales del Estado para 2027. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, insiste en que el Ejecutivo intentará sacarlos adelante. "Vamos a trabajar para sacar adelante los presupuestos".

La oposición, sin embargo, interpreta la situación de forma muy distinta. Por su pate, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que la legislatura está agotada y volvió a reclamar un adelanto electoral: "¿Cómo es posible que no haya un mínimo de dignidad para dar carpetazo a la legislatura y que hablen los españoles?". En la misma línea, el portavoz popular Borja Sémper da por hecho que septiembre será decisivo para medir la viabilidad del Gobierno.

El recorrido de la legislatura

Mientras unos reclaman elecciones anticipadas y otros ni siquiera las contemplan, la gran incógnita sigue siendo cuánto recorrido le queda a la legislatura. Frente a las críticas, el Ejecutivo resta importancia a las especulaciones: "Llevamos más de ocho años escuchando quinielas todas las semanas", respondió Óscar López.

Otro de los frentes que continuará abierto tras el verano será el judicial. El Gobierno y sus socios mantienen sus críticas a determinadas actuaciones judiciales. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendió en laSexta Xplica que la investigación a Begoña Gómez responde a una estrategia de 'lawfare'.

Precisamente los casos judiciales vinculados al entorno del Ejecutivo continúan alimentando el debate político. Sobre las explicaciones ofrecidas por José Luis Rodríguez Zapatero, Rufián admitió sus dudas: "Me jode, pero tengo ojos en la cara". Más contundente se mostró el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, que cuestionó la posesión de un elevado patrimonio en joyas: "No se puede tener. Te las regale quien te las regale".

A ello se suma otro asunto que seguirá pendiente de resolución judicial: la aplicación de la ley de amnistía. De su lado, el líder de ERC, Oriol Junqueras, volvió a reclamar que el Tribunal Supremo aplique la norma. Así concluye un curso político que, pese a la excepción imagen de colaboración institucional vivida durante la emergencia por los incendios, mantiene intactos los principales focos de confrontación.

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