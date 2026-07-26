Paco Castañares, preocupado por los pirocúmulos tras los incendios: "Deberíamos empezar a mirar más los fuegos de la zona de Levante"

Los detalles El experto ha dicho que le "sigue preocupando mucho" lo que puede estar ocurriendo con el incendio que puede estar en condiciones de asociarse con el de la Vall d'Uixò, que está a unos diez kilómetros aproximadamente del foco.

Paco Castañares, exdirector General de Medio Ambiente de Extremadura, ha abordado la situación crítica de incendios en España en un especial de Al Rojo Vivo. Destacó la necesidad de prestar atención al incendio en la Vall d'Uixò, en la zona de Levante, debido a las condiciones para la piroconvección, que podrían acelerar la propagación del fuego. Castañares expresó su preocupación por un posible incendio cercano que podría unirse al de la Vall d'Uixò, creando un fenómeno incontrolable similar a eventos recientes en la Mierla y Orés. laSexta ofrece cobertura completa de estos sucesos.

Paco Castañares, exdirector General de Medio Ambiente de Extremadura, ha analizado la situación que vive España tras ser golpeada por los graves incendios. Durante un programa especial de Al Rojo Vivo por la emergencia nacional, el experto ha expuesto que "deberíamos empezar a mirar menos a los incendios del centro de la Península y empezar a mirar a la zona de Levante, concretamente al incendio de la Vall d'Uixò".

Durante su intervención, ha señalado su preoupación por los pirocúmulos, nubes que se forman por el calor extremo de incendios forestales de gran magnitud.

"Hay condiciones para la piroconvección por segunda vez consecutiva. Es decir, puede haber pirocúmulos o puede no haber pirocúmulos, pero en cualquier caso sí habrá nubes convectivas que multipliquen la velocidad de propagación del incendio", ha añadido.

A su vez, ha dicho que le "sigue preocupando mucho" lo que puede estar ocurriendo con el incendio que puede estar en condiciones de asociarse con el de la Vall d'Uixò, que está a unos diez kilómetros aproximadamente del foco.

"Si eso se confirma y ese incendio se incorpora, digamos, a un tamaño que ya pueda situarse también fuera de capacidad de extinción, estaríamos hablando de un fenómeno similar al que se produjo hace una semana en la Mierla, en Orés o Pirineo francés", ha concluido.

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