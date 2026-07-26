Los cines donde se estrenaron grandes clásicos se transforman para darles una segunda vida: "Ahora somos un punto de actividad cultural"

Los detalles Conservan su pantalla original, butacas, e incluso algunos siguen vendiendo palomitas. Así, en estos espacios se sigue recordando que allí un día hubo un lugar que les regaló momentos inolvidables y donde ahora pueden crea otros muy especiales.

En la última década, España ha visto desaparecer más de la mitad de sus cines clásicos, que en su momento fueron centros culturales importantes. Sin embargo, algunos han encontrado una nueva vida, transformándose en bares y espacios de eventos culturales, donde la esencia original se mantiene viva. Un trabajador señala que estos lugares ahora albergan conciertos y actividades, conservando elementos originales como pantallas y carteles icónicos, como el de "Ghost". Aunque ya no se proyectan películas, quienes visitan estos espacios experimentan una conexión emocional con sus recuerdos, recuperando momentos significativos de su infancia y juventud.

Los cines donde se estrenaron las grandes películas del cine clásico eran puntos de encuentro del panorama cultural de la época. Sin embargo, su vida se ha ido apagando solo en la última década. Y es que España ha perdido más de la mitad de sus cines.

Sin embargo, no todos han bajado el telón para siempre, ya que muchos han encontrado una segunda vida, con la que la gente puede seguir recordando que allí hubo un cine. "Lo que había sido un núcleo cultural importante en la ciudad ha vuelto a la esencia transformado en bar", explica el actual responsable del que fuera el Cine Rex, de Soria, donde ahora se hacen "muchos eventos y conciertos".

Así, estos antiguos cines se han convertido "en un punto de actividad cultural más para la ciudad". "La pantalla que hay es la original, y también la pared que hay detrás. De hecho, desde que se cerró no se descuelga la pantalla. Y los carteles que nos encontramos por todo el cine en diferentes puntos son los originales que se que se guardaron, como el de la película 'Ghost', que ha marcado a toda una generación", expresa el trabajador.

Pese a que ya no siempre se va a estos espacios a mirar en la pantalla, quienes cruzan sus puertas siguen viviendo una experiencia especial. "Para la gente ha sido como desbloquear todos los recuerdos de su infancia. La gente ha visto aquí sus primeras películas, ha venido con sus primeros amores y recuperar este espacio ha hecho que la apertura sea muy emotiva", cuenta a laSexta el responsable del antiguo cine.

De esta forma, las salas cambian, pero sin renunciar a lo que les hizo únicos: seguir siendo espacios donde la cultura y las historias encuentran un lugar para contarse.

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