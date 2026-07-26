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🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

España, en llamas

Mañueco confirma que están "más contentos que ayer" y apunta a la "máxima preocupación" con el incendio: "Que no se unan"

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla y León ha hablado de ese "pacto de Estado" que Sánchez propone contra la emergencia climática: "Hay que trabajar en el tema de los incendios. Sin luchas partidarias ni confrontaciones políticas"

Mañueco, presidente de Castilla y León
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Alfonso Fernández Mañueco, en el especial de Al Rojo Vivo por los incendios que asolan España, ha afirmado que están "más contentos que ayer" y "mucho más contentos que ayer por la tarde" con la evolución del fuego de Ávila, Toledo y la Comunidad de Madrid. "Podemos decir que está contenido", ha dicho.

En ese sentido, ha señalado al "viento" como clave a la hora de la evolución de las llamas: "Es eso, junto con el calor y la sequedad, pero el viento es lo que hace que se acelere muchísimo".

Mañueco, además, ha apuntado a la "máxima preocupación" en cuanto al avance del fuego: Que no se unan los incendios de Madrid y de Castilla y León. No hay que olvidar la conexión con Toledo. Hay medios y todo funciona. La coordinación entre instituciones y fuerzas operativas ha sido clave y fundamental. Confiemos en que el viento nos dé una tregua".

El presidente de Castilla y León ha tendido la mano a ese pacto de Estado contra la emergencia climática por el que aboga Pedro Sánchez: "Hay que trabajar en el tema de los incendios. Sin luchas partidarias ni confrontaciones políticas. Centrarse, sin dogmatismos ni ideas preconcebidas".

Por su parte, Mañueco ha puesto el foco en la "precaución a la hora de actuar": "Una imprudencia ha provocado este incendio y nos vamos a personar como acusación particular".

En el lado opuesto, ha reconocido la "máxima responsabilidad de los habitantes" en el desalojo del Tiétar. "Se desarrolló con total normalidad. Fueron 30.000 personas y cero incidencias".

Anteriormente a sus palabras en Al Rojo Vivo, el presidente confirmó que iban a pedir la declaración de "zona gravemente afectada" las áreas alcanzadas por las llamas, algo que desde el Gobierno central han confirmado que sucederá este martes en Consejo de Ministros.

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