Mañueco confirma que están "más contentos que ayer" y apunta a la "máxima preocupación" con el incendio: "Que no se unan"

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla y León ha hablado de ese "pacto de Estado" que Sánchez propone contra la emergencia climática: "Hay que trabajar en el tema de los incendios. Sin luchas partidarias ni confrontaciones políticas"

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha expresado en el especial de Al Rojo Vivo su satisfacción por la contención del fuego en Ávila, Toledo y Madrid, aunque sigue preocupado por la posible unión de incendios en Madrid y Castilla y León. Destacó la importancia del viento en la evolución de las llamas y la coordinación efectiva entre instituciones. Mañueco apoya un pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por Pedro Sánchez, abogando por evitar confrontaciones políticas. Además, enfatizó la necesidad de precaución, señalando que una imprudencia provocó el incendio, y elogió la responsabilidad de los desalojados en el Tiétar.

Alfonso Fernández Mañueco, en el especial de Al Rojo Vivo por los incendios que asolan España, ha afirmado que están "más contentos que ayer" y "mucho más contentos que ayer por la tarde" con la evolución del fuego de Ávila, Toledo y la Comunidad de Madrid. "Podemos decir que está contenido", ha dicho.

En ese sentido, ha señalado al "viento" como clave a la hora de la evolución de las llamas: "Es eso, junto con el calor y la sequedad, pero el viento es lo que hace que se acelere muchísimo".

Mañueco, además, ha apuntado a la "máxima preocupación" en cuanto al avance del fuego: Que no se unan los incendios de Madrid y de Castilla y León. No hay que olvidar la conexión con Toledo. Hay medios y todo funciona. La coordinación entre instituciones y fuerzas operativas ha sido clave y fundamental. Confiemos en que el viento nos dé una tregua".

El presidente de Castilla y León ha tendido la mano a ese pacto de Estado contra la emergencia climática por el que aboga Pedro Sánchez: "Hay que trabajar en el tema de los incendios. Sin luchas partidarias ni confrontaciones políticas. Centrarse, sin dogmatismos ni ideas preconcebidas".

Por su parte, Mañueco ha puesto el foco en la "precaución a la hora de actuar": "Una imprudencia ha provocado este incendio y nos vamos a personar como acusación particular".

En el lado opuesto, ha reconocido la "máxima responsabilidad de los habitantes" en el desalojo del Tiétar. "Se desarrolló con total normalidad. Fueron 30.000 personas y cero incidencias".

Anteriormente a sus palabras en Al Rojo Vivo, el presidente confirmó que iban a pedir la declaración de "zona gravemente afectada" las áreas alcanzadas por las llamas, algo que desde el Gobierno central han confirmado que sucederá este martes en Consejo de Ministros.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido