Andrés Samperio, alcalde de Navalagamella: "Todo lo está mandando el viento; hay que tener esperanza de que no vaya hacia nuestra zona"

Los detalles Samperio ha querido agradecer a Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor, que les está permitiendo estar "blindados" ante los fuegos.

Andrés Samperio, alcalde de Navalagamella, uno de los municipios evacuados por los incendios, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre la evolución de los fuegos y ha expresado que están "más tranquilos porque hay menos viento". "La verdad es que Navalagamella ha pasado noche muy tranquila en el aspecto de que estaba totalmente protegida. Estábamos blindados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que yo quiero dar las gracias por esa tranquilidad", ha manifestado el regidor.

Así, Samperio ha contado que están "deseosos" de recibir "buenas noticias". "Parece ser que la cabeza del incendio ha girado hacia Toledo, por lo que esperamos poder volver a casa cuando antes y que se recupere la normalidad en todos nuestros pueblos", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que en su pueblo no han sufrido "ningún daño, ni ningún desperfecto en ninguna casa", por lo que están "mucho más tranquilos que los municipios de alrededor, que sí han tenido más daños".

Para el alcalde, "lo más importante es que los vecinos vuelvan a la normalidad cuanto antes", aunque ha reconocido que "todo lo está mandando el viento". "No son decisiones de personas, sino de los hechos. Ahora podemos observar que hay menos viento, pero puede girar. Por eso, hay que tener esperanza de que el viento vaya hacia otra zona y no hacia la nuestra, pero eso no depende de nosotros", ha concluido.

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