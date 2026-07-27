Rebeca Collado y su única condición para encontrar el amor: "Que no sea calvo"

Las hermanas Collado ponen rumbo al cortijo de Mar Segura para disfrutar de un fin de semana muy especial que incluye una sorpresa inesperada: una cena con varios solteros seleccionados por su anfitriona.

En este fragmento de 'Mujeres Ricas', recuperado por laSexta con motivo de su 20 aniversario, las hermanas Collado visitan el cortijo de Mar Segura sin imaginar que el plan incluye una peculiar búsqueda de pretendientes.

Antes de la esperada cena, Mar realiza una llamada a un "amigo soltero de Almería" para organizar el encuentro. Mientras se preparan para la velada, las hermanas reflexionan sobre qué buscan en una pareja.

Nuria Collado asegura que no tiene un prototipo definido. "No voy buscando una persona porque tenga dinero o porque sea el típico hombre guapo y con cuerpazo. El amor te puede venir en cualquier momento", comentaba.

Mucho más concreta se mostraba su hermana Rebeca, que resumía sus exigencias en una sola condición: "Que no sea calvo".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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