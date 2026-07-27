El monólogo de Fernando Guillén-Cuervo sobre hacerse mayor: "Con 67 no es joven ni Jane Fonda"

Fernando Guillén-Cuervo destaca en este monólogo de El Club de la Comedia sobre envejecer sin darte cuenta: "Si dices 'la he liado parda es que eres muy joven, te falta un hervor, pero res joven".

Fernando Guillén-Cuervo cuenta en este monólogo de El Club de la Comedia cómo se dio cuenta de que se estaba haciendo mayor: "Me acerqué a la barra y el camarero me preguntó qué iba a tomar el señor". "Me estoy haciendo mayor, ya tengo edad para que me llamen señor, pero llevo todo el día pensando y te das cuenta e que no son las arrugas lo que te hacen mayor, eso te hace un madurito interesante", reflexiona Fernando, que destaca que "es la manera de habalr la que te hace mayor": "Ya puedes llevar unos tejanos muy modernos que como le digas a alguien, 'dónde vas Fitipaldi', antes de aparcar ya te han pedido cita en un asilo".

Y es que "es la manera de hablar la que te traiciona": "Sobre todo las coletillas, que pueden determinar la edad de una persona con mayor exactitud que la prueba del carbono 14". "Tú dices, 'a tope the power' o 'la he liado parda' y eso es que eres muy joven, te falta un hervor, pero eres muy joven", afirma Fernando Guillén-Cuervo en este vídeo, donde destaca que "lo peor que tiene envejecer es que no te das cuentas hasta que es demasiado tarde": "Un día te enteras que se ha muerto una con 66 y dices, 'coño, pero si era una niña'". Pero la realidad es que "con 67 no es joven ni Jane Fonda".

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