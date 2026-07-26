Rufián, tras celebrar la victoria en el Mundial: "Se puede ser independentista e ir con una selección que juega de la hostia"

Gabriel Rufián defiende en laSexta Xplica que apoyar a la selección española es compatible con ser independentista y asegura que celebra sus goles. "Por supuesto que celebré el Mundial; es una selección llena de catalanes y vascos", añade.

Durante el paseo de José Yélamo y Gabriel Rufián por el centro de Madrid el portavoz de ERC habla abiertamente de su apoyo a la selección española. En la conversación para laSexta Xplica, el presentador aprovecha el escenario, el mismo lugar donde días antes se celebran los festejos por el triunfo de España en el Mundial, para preguntarle por ello.

"¿Lo celebró el Mundial de España?", plantea Yélamo. "Por supuesto. Yo, con la selección. Una selección llena de catalanes y vascos, con Borja Iglesias...", afirma.

Yélamo le recuerda que la plantilla también cuenta con jugadores andaluces, canarios y de otros territorios, y señala las críticas que ha recibido por posicionarse a favor de España. El político independentista explica así que vive con naturalidad animar al equipo español pese a defender la independencia de Cataluña.

"Por decir que iba con España le han dado", apunta el presentador, antes de plantearle una cuestión: "¿Se puede ser independentista e ir con España?".

Rufián defiende que ambas posiciones son compatibles y rechaza que exista una contradicción. "Se puede ser independentista, republicano, federal o confederalista e ir con una selección que juega de la hostia y que está llena de gente joven con virtudes como el esfuerzo y la resistencia. Me parece normal", sostiene.

Además, asegura que sigue los partidos como cualquier aficionado y que celebra todos los goles, incluido el marcado por Ferran Torres en la final.

La conversación también aborda la polémica por las críticas del diputado de Compromís Alberto Ibáñez al futbolista, al que califica de especulador. Aunque Rufián admite que puede tener parte de razón, considera que el momento elegido no es el adecuado.

"A la izquierda a veces nos falta el don de la oportunidad", opina. "Al final es que estamos echando la bronca todo el día y somos un rollo", concluye el portavoz de ERC.

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