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Un día con su coach

Mar Segura desvela cómo el coaching ha cambiado su forma de afrontar el día a día: "Estoy espesa"

Mar Segura lleva tres meses realizando sesiones con su coach, Mari José, una experiencia que asegura que le ha permitido conocerse mejor y gestionar sus emociones.

Mar Segura desvela cómo el coaching ha cambiado su forma de afrontar el día a día: "Estoy espesa"

Mar Segura está inmersa en un proceso de crecimiento personal junto a Mari José, su coach, con quien lleva trabajando tres meses. Una experiencia que le está ayudando a comprender mejor lo que siente y a enfrentarse al día a día con otra perspectiva.

Durante una de sus sesiones, Mar reconoce ante su coach que se encuentra "espesa", aunque asegura que el trabajo que están realizando juntas ya empieza a dar sus frutos. "He notado que me ayuda mucho a conocer todas mis emociones, a mejorarlas, a ser más feliz y he notado un crecimiento personal", explica.

Las sesiones también salen de la consulta y se trasladan a la calle, donde Mar continúa trabajando junto a Mari José. "Me siento esperanzada y mirando hacia arriba, esperando a afrontar todo", asegura la empresaria, reconociendo que entre los cambios que más destaca está haber aprendido a controlar su impulsividad: "He aprendido a ser menos impulsiva y a pensar antes de una acción".

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