Se bebe del tirón una botella de tequila antes de embarcar porque no dejan que la suba al avión

Alfonso Arús alucina con lo que la chica que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s hace justo antes de subir al avión.

Este vídeo viral se ha ganado por méritos propios un hueco en la sección de 'Me lo temía' de Aruser@s. Aunque no es la primera vez que vemos una escena parecida, pocas alcanzan este nivel de exceso. La protagonista se encuentra en un aeropuerto y, justo antes de embarcar, decide beberse directamente de la botella -"a morro", como apunta Alfonso Arús- un litro entero de tequila. ¿El motivo? No le permiten subirla al avión.

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