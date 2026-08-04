Una mujer sorprende a su marido en pleno vuelo haciendo que el piloto anuncie que está embarazada: "Hay un pasajero de más en esa fila"

El comandante de este avión se compincha con una mujer para darle una sorpresa al marido de ella y anunciar en pleno vuelo, de una manera muy peculiar, que está embarazada.

La mujer del pasajero que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s se ha compinchado con el comandante del vuelo para que anuncie por megafonía que va a ser padre, algo que él no sabe todavía. "Tenemos un pasajero de más", dice el piloto, apuntado directamente a la fila en la que se encuentran él, su pareja y su hija. "Hay cuatro personas ahí", insiste el comandante, al ver que el hombre no cae en la cuenta de lo que le está diciendo. Cuando por fin lo comprende, todos los pasajeros aplauden tan bonito momento.

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