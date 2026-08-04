"¡Cabrón, con todas las letras!": el mensaje que Quequé enviaría al creador de Facebook, en El Club de la Comedia

El humorista convirtió las redes sociales en el blanco de su monólogo en 'El Club de la Comedia', donde ironizó sobre los falsos amigos de Facebook.

En su paso por 'El Club de la Comedia', Quequé dedicó parte de su monólogo a Facebook y, en especial, a su creador, a quien aseguró que le gustaría enviarle un mensaje muy claro: "¡Cabrón, con todas las letras!".

El humorista ironizó sobre uno de los argumentos más repetidos para defender la red social: que sirve para mantener el contacto con personas a las que hace años que no ves. "A esa gente que dice que 'el Facebook te ayuda a mantener el contacto con las personas que no ves desde hace tiempo', ¡pues será por algo!", bromeó el cómico. Para Quequé, esos contactos no son verdaderos amigos. "No son amigos de verdad", afirmó, sino simples "agregados".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.