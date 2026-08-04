Mar Segura habla en la radio de su cena benéfica en Mujeres ricas: "Hemos bajado el precio a 50 euros para motivar a todos"

Mar Segura acude al estudio de 'La hora de Almería' para hablar de su gala benéfica en El Ejido, Almería: "Lo hemos rebajado a 50 euros para motivar un poco más a todos los sectores, sobre todo a los más jóvenes".

Mar Segura acude de invitada en Mujeres ricas al programa de radio 'La hora de Almería', presentado por la periodista María Jesús Recio en Canal Sur Radio. Allí la socialité quiere hablar de su cena solidaria en El Ejido: "Me ha encantado que María Jesús me llame porque yo sé lo importante que son los medios de comunicación para este tipo de galas".

Mar, que ya trabajó cinco años en Canal Sureste Televisión, no esconde sus nervios por hablar en directo: "En el momento en el que me ha dicho que me pusiera los cascos que entrábamos me entraron nervios en el estómago por si me quedaba en blanco". Sin embargo, la socialité explica en el vídeo que, por su "experiencia en televisión", sabe que "los nervios forman parte de tu profesionalidad". Por otro lado, Mar Segura explica en directo que han bajado el precio de la cena solidaria: "Lo hemos rebajado a 50 euros para motivar un poco más a todos los sectores, sobre todo a los más jóvenes".

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