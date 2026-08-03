"Solo se le puede acusar de amar demasiado": la irónica imitación de Raúl Pérez como José Luis Ábalos en 'El Intermedio'

'El Intermedio' recupera el momento cuando Wyoming recibió en el plató al "Ábalos más desconocido", interpretado por Raúl Pérez, en una parodia cargada de ironía sobre la actualidad judicial del 'exministro'.

Para descubrir el "Ábalos más desconocido", Wyoming daba la bienvenida en este programa recuperado de 'El Intermedio' a un invitado muy especial:'José Luis Ábalos'.

"Hoy tenemos entre nosotros a un hombre al que solo se le puede acusar de amar demasiado", bromeaba el presentador antes de dar paso al falso 'exministro' interpretado por Raúl Pérez.

El personaje aparecía en el plató después de su "primer día de juicio", en el que había pasado "más de ocho horas sentado al lado de Koldo". Wyoming le preguntaba entonces si le había dolido que "el amor de su vida", Jéssica Rodríguez, le hubiera señalado durante el proceso. "Me está saliendo igual de cara y me está haciendo el mismo daño que el dentista", respondía entre risas.

Sobre una posible condena, el falso Ábalos aseguraba estar tranquilo: "La cárcel no me quita el sueño...menos cuando Koldo ronca".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la divertida imitación de Raúl Pérez.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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