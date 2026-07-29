"Toda princesita sueña con un príncipe azul y tú eres verde": las lágrimas de 'la Iratxe' tras llevar días sin saber de su novio

'La Iratxe' lleva días sin ver ni saber nada de su novio y está empezando a perder la paciencia. Por eso le graba este mensaje en vídeo.

Desde que discutió con él a la salida de su desastroso casting para ser 'chica del tiempo', 'la Iratxe' no sabe nada de su novio, y de eso hace ya dos días. Es por eso que la joven aprovecha la plataforma que le da Princesas de Barrio, el programa de laSexta, para mandarle un mensaje a 'el Fran'.

"Yo no lloro porque no me quiera. Lloro porque yo sí le quiero y él no se merece que yo le quiera", cuenta en primer lugar a los espectadores. "Yo no tengo por qué ir mendigando amor, pero sí que me jode regalarlo", asegura, para después echarle en cara que ella esté pendiente de él a diario haciéndole la comida o limpiando la casa y ese interés no sea mutuo. "Ni una sola llamada. Ni una puta llamada de mierda", dice entre lágrimas, sin poder explicarse su comportamiento.

'La Iratxe' cree que no se merece que la ignore de esa manera y por eso ya se dirige directamente a él: "Esta me la vas a pagar cara. Cara te va a salir. Porque el daño que me estás haciendo es increíble".

"Chico, que eso no es lo que yo he querido. Que yo soy una princesita y toda princesita sueña con un príncipe azul y tú eres verde. Tú eres verde", sentencia.

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