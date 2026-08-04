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Aruser@s Fresh

El momento en el que un hombre se cuelga de un helicóptero mientras despega por no dejarle subir

"El tío quiere subirse al helicóptero y, como le dicen que no hay plazas, se cuelga", explica Alfonso Arús, que destaca que, finalmente, el hombre "está bien porque el helicóptero consigue aterrizar, pero ha sido condenado a 18 meses de prisión".

El momento en el que un hombre se cuelga de un helicóptero mientras despega por no dejarle subir

Alfonso Arús enseña en este vídeo cómo un hombre decide colgarse de un helicóptero para salir volando en Australia: "Es una escena de extremo riesgo, es inexplicable". "Se va muy arriba, detalla el presentador de Aruser@s Fresh, que explica que "el tío quiere subirse al helicóptero y, como le dicen que no hay plazas, se cuelga". "El hombre está bien porque el helicóptero consigue aterrizar, pero ha sido condenado a 18 meses de prisión por poner en riesgo su vida y la de los demás", concluye Arús.

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