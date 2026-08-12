La indignación de 'la Jessy' por tener que salir de la discoteca para fumar: "¿Esto es lo que quiere Zapatero? ¿Que caigamos todos malos?"

'La Jessy' y 'la Iratxe' acompañan a Marta a su primera jornada como gogó en la discoteca tras la operación de glúteos. Ambas se indignan cuando tienen que salir a fumar a la calle por 'culpa' de la nueva ley de Zapatero (de 2011).

Hace un frío que pela, pero 'la Iratxe' y 'la Jessy' esperan a su amiga, 'la Marta', a las puertas de la discoteca. Nuestras princesas de barrio han ido a acompañarla en su primer día de vuelta al trabajo tras su operación de aumento de glúteos, y de paso, a pasárselo en grande bailando y bebiendo chupitos. Hacía "mazo" que no salían juntas.

"Nos hemos ido de fiesta, a tope de power de house", comenta 'la Iratxe' ante las cámaras del programa de laSexta. "Hemos venido a ver el estreno del culo, o del 'buyeli', como dice 'la Jessy' de 'la Marta'", explica.

Las jóvenes están contentísimas con eso de ser VIPs por ser amigas de la gogó y, aunque dentro estén la mar de a gusto, hay que salir a la calle para fumar, algo que sigue enfadando a 'la Jessy' -recordemos que en el año de grabación de este programa acababa de empezar a aplicarse la ley antitabaco-.

"¿Esto es lo que quiere Zapatero, que caigamos todos malos?", grita indignada en la puerta.

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