Ruth Ferrero ve "muy graves" las declaraciones de Albares: "Es una melonización del discurso"

La profesora de Ciencia Política de la UCM considera que decir que todos, menores y solicitantes de asilo van a ser repatriados "es un auténtico dislate".

En el programa Al Rojo Vivo, se discutieron las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la repatriación de inmigrantes. Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política de la UCM, calificó estas declaraciones como "una melonización del discurso" y un "auténtico dislate". Ferrero expresó su preocupación por el impacto negativo en el Estado de Derecho y los colectivos vulnerables, señalando que las declaraciones de Albares podrían alinearse con políticas más restrictivas en Europa. También mencionó a Donald Tusk, primer ministro de Polonia, quien sugirió que su país podría abandonar la Convención de Ginebra sobre asilo.

En Al Rojo Vivo se habla este miércoles de las recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la devolución de la totalidad de los inmigrantes. A la profesora de Ciencia Política de la UCM, Ruth Ferrero, estas declaraciones le parecen especialmente graves porque es "una melonización del discurso".

"No ha planteado todavía la externalización del asilo, pero básicamente el decir que todos, menores y solicitantes de asilo van a ser repatriados es un auténtico dislate", afirma Ferrero en Al Rojo Vivo.

Aunque Ferrero entiende que el ministro Albares está sometido a muchas presiones, por razones evidentes de no herir sensibilidades al país vecino. "Esto, en mi opinión, y perdonadme la ligereza, es un too much. Yo cuando lo escuché ayer no daba crédito a lo que estaba escuchando", dice la profesora.

"Esto es un hecho muy grave porque es directamente tirar a la basura todo lo que se ha construido en materia de Estado de Derecho, en el ámbito de extranjería y sobre todo, poner en la picota a los colectivos más vulnerables y alinearse con otras posiciones en Europa", añade Ruth Ferrero en Al Rojo Vivo.

Por último, Ferrero hace alusión a Donald Tusk, primer ministro de Polonia, que ya dijo que Polonia se saldría de la Convención de Ginebra en materia de asilo.

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