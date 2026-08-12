El monólogo de Leo Harlem sobre las actividades en el pueblo: "Es un no parar, para estar quieto tienes que tirarte por un barranco"

Leo Harlem habla en este monólogo de El Club de la Comedia sobre cómo se ha puesto de moda hacer actividades de multiaventura en el pueblo: "He llevado a cinco amigos y hemos vuelto tres, eso no son actividades sino suicidarse a plazos".

Leo Harlem cuenta en su monólogo de El Club de la Comedia que "llevaba tiempo escuchando sobre deportes de riesgo y actividades multiaventura" por lo que ha pensado que él también lo tenía que hacer: "He llevado a cinco amigos y hemos vuelto tres, eso no son actividades sino suicidarse a plazos". "Ir al pueblo es ir al bar, esto de las actividades es un no parar, para estar quieto tienes que tirarte por un barranco", destaca el cómico, que lamenta que, encima, hay que madrugar.

"Dicen que salimos al amanecer, ¿no podemos salir a las 9?, ¡que el campo no es un decorado, no desaparece!", afirma el actor, que destaca que, además, a la gente "no le vale ir por el sendero normal y tranquilo sino por las cuestas gordas". "Lo que sí es verdad es que se ven sitios bonitos", confiesa Leo Harlem en este vídeo, donde destaca que "la gente, igual por la falta de oxígeno o el cansancio, pero hace unas pijadas...": "No puede haber otros gilipollas haciendo esto a las cinco de la mañana". "Encima luego hay que volver", critica Leo Harlemn, que confiesa que "iba muerto" y terminó haciendo la vuelta "rodando".

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