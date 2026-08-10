'La Marta' muestra sus fotos para las portadas de Interviú al taxista y lo deja flipando: "O me pego un golpe o me da un infarto"

El sueño de Marta es ser portada de Interviú y se dispone a conseguirlo. El taxista que la lleva hasta las oficinas tiene el privilegio de ser uno de los primeros en ver las fotografías que ha escogido para la presentación.

Con ilusión y algo de prisa, Marta se dirige hacia las oficinas centrales de Interviú para llevar sus fotos. La intención de la princesa de barrio no es otra que ser portada de esta conocida revista... y además, ligera de ropa, aunque menos que cuando baila como gogó.

El encargado de llevarla hasta allí es un taxista que tiene que llegar a su destino más rápido de lo que las leyes de la física permiten. Aún así, ambos aprovechan bien el viaje.

La joven le enseña las fotos y el conductor se queda ojiplático. "O me pego un golpe o me da un infarto", llega a decirle con el volante en la mano y los ojos en otro sitio, para después pedirle el número de teléfono... pero no cuela.

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