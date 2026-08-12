Aruser@s Fresh
Así se le ha quedado la boca a esta chica tras inyectarse ácido hialurónico: "Ella se compara con el pato Donald"
"Le han prometido que bajará la inflamación, pero la chica empieza a tener bastantes dudas", explica Alfonso Arús para dar a conocer la historia de esta joven que se acaba de inyectar ácido hialurónico en los labios.
La joven que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s ha decidido tomarse con humor lo que le acaba de ocurrir. Gracias a ello tenemos un documento gráfico maravilloso que ha pasado a formar parte de la mítica sección 'Me lo temía' del programa de laSexta. La chica acaba de inyectarse ácido hialurónico en los labios y se le han hinchado hasta tal punto que ella misma se compara con el pato Donald. Su pareja, entre risas, rechaza el beso que la mujer le ofrece.
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