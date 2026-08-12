Mar Segura alucina con los exclusivos zapatos de Patricia Rosales: "Esto es un museo"

En este episodio de Mujeres Ricas, recuperado por el 20 aniversario de laSexta, Mar Segura visita el atelier de Patricia Rosales en busca de un zapato único y completamente personalizado.

En este episodio de Mujeres Ricas, recuperado con motivo del 20 aniversario de laSexta, Mar Segura visita el atelier de Patricia Rosales para conseguir un zapato especial y único.

Los diseños de Patricia Rosales se caracterizan por ser completamente personalizados. Para conseguirlo, la firma utiliza un digitalizador que analiza el pie y crea una horma a medida, como si se tratara del auténtico "DNI del pie" de cada cliente.

Mientras Mar descubre el proceso, Patricia comienza a mostrarle algunos de sus modelos más exclusivos. Entre ellos, unas 'mule' para andar por casa con sofisticadas plumas de oca y espectaculares tacones decorados con cristal de Murano."Esto es un museo", asegura Mar Segura mientras observa los diferentes diseños."Soy muy especial para escoger los zapatos", explica, antes de dejar claro que para ella las creaciones de Patricia Rosales van mucho más allá de la moda: "Diseña arte para mí".

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