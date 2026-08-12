Francisco Cacho advierte de que los eclipses totales acabarán desapareciendo: "Coincidencia cósmica"

El meteorólogo explica por qué vivimos una "coincidencia cósmica": la Luna está a la distancia exacta para tapar el Sol y permitirnos ver su corona, algo que dejará de ocurrir dentro de unos seis millones de años.

El meteorólogo de laSexta Francisco Cacho ha destacado que el eclipse solar de este miércoles es el resultado de una auténtica "coincidencia cósmica": la Luna se encuentra actualmente a la distancia adecuada de la Tierra para cubrir el disco solar casi por completo y permitir, al mismo tiempo, que podamos contemplar la corona del Sol.

Esta situación, sin embargo, no será eterna. Cacho explica que la Luna se aleja de la Tierra a un ritmo de unos 3,8 centímetros al año, por lo que dentro de aproximadamente seis millones de años estará tan lejos que ya no podrá cubrir por completo el Sol. Los eclipses totales desaparecerán y solo podremos observar eclipses anulares.

"Cuando la Luna esté tan lejos de nosotros, ningún eclipse será total, sino que serán anulares, porque veremos un anillo alrededor de la Luna", ha explicado.

El fenómeno tampoco fue siempre como lo conocemos ahora. Hace unos 600 millones de años, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra y su tamaño aparente en el cielo era mayor. "La Luna estaba tan cerca de la Tierra que tapaba tanto el Sol que no se podía ver ni siquiera la corona solar que vamos a ver ahora", ha señalado.

Por eso, Cacho insiste en la singularidad del momento actual: "Estamos en el punto justo para que la Luna tape el Sol, pero nos deje ver por detrás esa corona". Una coincidencia cósmica que convierte cada eclipse total en un fenómeno especialmente excepcional.

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