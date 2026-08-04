Princesas de Barrio
"Habrá chicas con tetas naturales bonitas, ¿pero cuántas? ¿Tres?": Marta, cuando en un casting le dicen que buscan modelos sin operar
Marta se acaba de presentar a un casting para ser modelo de ropa interior y la cosa no ha salido como esperaba. Buscan a modelos que no estén siliconadas... y no es su caso.
Nuestra princesa de barrio quiere explorar nuevas opciones laborales y se presenta a un casting para ser modelo de ropa interior. Además de mentir (o maquillar) sus medidas de pecho -operado, cómo sus glúteos- Marta se muestra disconforme con los conjuntos que le hacen probarse.
Su falta de humildad sorprende a los directores del casting, quienes están convencidos además de que la joven no da el perfil. El principal problema, comentan, es que esté "siliconada". Están buscando algo más natural.
Marta se marcha de la prueba enfadada. "Habrá chicas con tetas naturales bonitas, ¿pero cuántas? ¿Tres?", se pregunta ante las cámaras del programa de laSexta.
Antes de salir por la puerta, mira un cartel de una chica en ropa interior y asegura que es imposible que esas tetas no estén operadas. "No me jodas", añade.
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