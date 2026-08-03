Cristina Gallego desvela quién es el "primer y único judio que se compara con Hitler con orgullo"

El Intermedio entregaba los Premios GRAMI a los "grandes asesinos miserables", un galardón, presentado por Cristina Gallego, en el que los premiados "no firman autógrafos, solo sentencias de muerte".

El Intermedio recupera la entrega de los Premios GRAMI a los "grandes asesinos miserables", entregados por Cristina Gallego. La colaboradora exponía que con estos premios se buscaba recompensar "la labor de los genocidas más talentosos y crueles de nuestro tiempo que, casualmente, están todos en Israel".

El premio 'Chin chin, a la horca que llegó tu fin' fue para el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, después de que brindara con champán "la aprobación de la pena de muerte por ahorcamiento para los palestinos acusados de asesinatos terroristas". El ministro también recibía el galardón de 'La cárcel no es un hotel' debido a unas imágenes en las que se enorgullecía de ser un genocida.

El tercer premio GRAMI era para la ministra de Igualdad de Israel, May Golan, por su reforma exprés de Gaza. "Tiene una capacidad única de convertir la crueldad, los escombros, la muerte y la destrucción en orgullo nacional", afirmaba la colaboradora.

Moshe Feiglin, líder del partido sionista Zehut, recibía el premio 'Los nazis: solo se ha contado lo malo'. Gallego afirmaba que Feigli era el "primer judío que se compara con Hitler con orgullo" y justificar, de esta manera, la limpieza étnica en Gaza. El líder de Zehut recibía un segundo premio: '¿Quién puede matar a un niño? Sujétame el cubata'. Este galardón le era otorgado después de afirmar que "cada niño y cada bebe gazatí es un enemigo".

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