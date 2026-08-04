Mariana Nannis, sobre las fotos profesionales de su hija en 'Mujeres ricas': "Así vestidita está para conseguirse un viejo de 50"

Mariana Nannis acompaña a Charlotte, su hija, a ver las fotos que le han sacado en una sesión de fotos. "Hay fotos que a ella no le gustan pero son buenas, ella no combina bien la ropa tiene que aprender mucho", afirma.

Mariana Nannis y Charlotte, su hija, revisan las fotografías profesionales que se ha hecho la joven en un estudio para hacerse un book. "A ella le gusta más sexy, más putón verbenero", destaca Mariana Nannis al fotógrafo cuando su hija advierte que alguna de las fotografías no le terminan de convencer. Y es que la entonces mujer del exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia asegura en este vídeo que a su hija le gusta posan "con minifalda, en plan putón".

Por otro lado, al ver otro tipo de fotografías, Marianna Nannis, sorprendida, destaca que parece que Charlotte "está así vestidita para conseguirse un viejo de 50 años". Además, la exmodelo señala que "hay fotos que a ella no le gustan pero son buenas": "Ella no combina bien la ropa, tiene que aprender mucho, no queda bien ir con un micro short a ver el tenis".

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