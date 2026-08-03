El niño prodigio español de ajedrez que ya vence a todos sus maestros: "A Miguel Illescas, que es una leyenda, no le gustó perder"

'El Intermedio' recupera la entrevista de Thais Villas con Marc Barceló, el niño prodigio del ajedrez que, con solo nueve años, ya era campeón del mundo de ajedrez relámpago y aseguraba haber derrotado "a todos sus profesores".

Con apenas nueve años, Marc Barceló ya había conseguido proclamarse campeón del mundo de ajedrez relámpago. Ahora, 'El Intermedio' recupera la entrevista que Thais Villas le realizó el pasado mes de abril, en la que el pequeño sorprendía con una confesión a la colaboradora: "He ganado a todos mis profesores".

El joven ajedrecista explicó que comenzó a jugar hace solo dos años y medio, cuando su padre le enseñó durante un verano para que no pasara las vacaciones encerrado en casa.

Marc calcula que ya ha disputado alrededor de 100.000 partidas y entrena con cuatro profesores diferentes. "He ganado a todos", afirmaba con naturalidad. Incluso recordó una victoria muy especial frente al gran maestro Miguel Illescas. "A Miguel Illescas, que es una leyenda, no le gustó perder", comentaba entre risas, antes de añadir que "a ningún gran maestro le gusta perder".

Pese a su impresionante palmarés, el pequeño también reconocía que las derrotas siguen siendo difíciles de gestionar. "Intento no mostrar mis emociones delante del rival", explicaba. Aunque confesaba que, una vez terminada la partida, sí se permite desahogarse: "Cuando te vas a la habitación, puedes llorar".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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