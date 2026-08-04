Cristina Castaño desmonta el horóscopo en 'El Club de la Comedia': "¡Así también acierto yo, no te jode!"

La actriz Cristina Castaño repasó en 'El Club de la Comedia' las contradicciones del horóscopo poniendo en duda que la posición de los astros pueda determinar nuestra personalidad.

Cristina Castaño se subió al escenario de 'El Club de la Comedia' para hablar del horóscopo, una creencia que, según confesó, no termina de convencerla. "Es una auténtica gilipollez. Hay que ser muy ignorante para creerse este tipo de cosas", bromeaba la actriz.

Según esta teoría, nuestra forma de ser estaría marcada por la posición de los astros en el momento exacto de nuestro nacimiento. Algo que Cristina considera difícil de explicar: en apenas 20 minutos, un bebé podría pasar de ser Tauro a Géminis. "¿Qué se han movido los astros? ¡No! Ha habido cambio de turno en el paritorio y a ti te han tenido sin oxígeno!", ironizaba ante el público.

Para la humorista, otra prueba de que el horóscopo no es fiable es que las predicciones suelen ser demasiado generales. "Es un camelo, ¡tú lees tu horóscopo en dos periódicos diferentes y no coinciden!", aseguraba.

Además, señalaba que muchas de las frases que aparecen en estas predicciones son tan ambiguas que cualquiera podría sentirse identificado. "Ten presente que las lluvias vendrán" o "vas a conocer a alguien muy especial", ponía como ejemplos. "¡Así también acierto yo, no te jode!", decía entre carcajadas.

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