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Princesas de Barrio

La surrealista reflexión de Marta antes de donar óvulos: "No me parece bien que a la fea le paguen lo mismo que a mí"

En Princesas de Barrio, Marta acude a una clínica para informarse sobre la donación de óvulos con un objetivo muy claro: conseguir el dinero "para operarse el culo".

La surrealista reflexión de Marta antes de donar óvulos: "No me parece bien que a la fea le paguen lo mismo que a mí"

"No estoy segura, pero también son 1.000 euros y me quiero poner culo", comenta Marta mientras Princesas de Barrio la acompaña a una clínica para recibir información sobre la donación de óvulos. Su objetivo es claro: conseguir el dinero necesario para someterse a una operación estética.

Durante la consulta, la especialista le explica el procedimiento, las pruebas que debe realizarse y el tratamiento previo a la donación. Sin embargo, Marta no tarda en mostrar sus dudas. "Yo escuché que, tomando anticonceptivos, si tienes el pecho operado y se te pone más grande, se te deforma", le plantea a la experta.

Al hablar de la compensación económica, Marta vuelve a sorprender a la experta con otra de sus reflexiones: "No me parece bien que a la fea le paguen lo mismo que a mí".

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