El fin de semana en la casa rural de las princesas de barrio empieza con mal pie: "¿Tú eres tonta?"

'La iratxe' y 'la Paqui' se enzarzan en una discusión sin fin antes incluso de montarse en el coche para ir a la casa rural donde tendrán que pasar 48 horas juntas. ¿Cómo acabará esto?

Los ánimos ya están más que caldeados entre nuestras princesas de barrio y por delante les esperan 48 horas en una casa rural. Y eso, por no hablar del viaje hasta El Escorial. Además, las cosas no han empezado demasiado bien. Después de que 'la Iratxe' le diga a la cara a Marta que no le gusta nada su cambio de look -sin que nadie le pregunte- comienza a enfadarse porque 'la Paqui' llega tarde.

Cuando por fin aparece, el primer comentario que recibe es sobre el tamaño de su maleta y los zapatos escogidos para la ocasión: unos tacones que Iratxe considera poco apropiados para irse al campo. Tras diversas menciones "a sus chiquillos", a los que Iratxe cree que lleva en el maletón, comienza la discusión por quién se sienta delante.

'La Paqui' se marea, asegura, por eso se pide el asiento de copiloto. Pero su ya examiga no está de acuerdo y propone echarlo a suertes. La cantante de orquesta no quiere entrar en ese juego y propone sentarse directamente atrás. "Pues maréate", le suelta su compañera de viaje.

"Niña, ¿tú eres tonta?", le suelta ya Paqui incapaz de contenerse. Y es que sus desencuentros comenzaron mucho antes de este viaje. En concreto, todo empezó en la peluquería de 'la Tamara'.

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