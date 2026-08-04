Monrosi analiza el choque entre Interior y Defensa por lo ocurrido en Ceuta: "Evidentemente uno de los dos miente y lo hace para eludir responsabilidades"

El periodista José Enrique Monrosi explica las versiones que se están dando desde uno y otro ministerio. ¿Inteligencia lo sabía? Si lo sabía, ¿por qué no se hizo nada? Si no tenía la información, ¿quién va a responsabilizarse? En el vídeo, los detalles.

Las carteras de Denfesa e Interior mantienen diferentes versiones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Margarita Robles ha hecho una defensa cerrada de la labor del CNI, a la vez que ha evitado concretar si el Ministerio del Interior estaba avisado de lo que se avecinaba en Ceuta.

"Quiero decir claramente que España tiene unos hombres y mujeres en el CNI, en el CIFAS, en las comisarías de información de la Policía y la Guardia Civil que realizan un trabajo excepcional", declaró Robles. Por su parte Fernando Grande-Marlaska aseguraba que no tenían información.

Tal como asegura la presentadora de Al Rojo Vivo, Inés García Caballo, esta es la pregunta clave: "¿Inteligencia lo sabía? Si lo sabía, ¿por qué no se hizo nada? Si no tenía la información, ¿quién va a responsabilizarse? Y aquí la lucha está entre el Ministerio de Defensa y el resto de carteras. Porque hasta ahora Margarita Robles está sola frente a los que insisten, ya no solo Marlaska, en que el CNI no informó".

"Evidentemente, una de las dos partes miente y lo está haciendo por eludir responsabilidades", reacciona contundente el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es. Y explica: "Desde el entorno del Ministerio de Defensa se dice que existía la información suficiente de los servicios de inteligencia como para haber reaccionado antes, y desde el resto del Gobierno, incluida su portavoz [Elma Saiz], pero sobre todo el Ministerio del Interior y también Exteriores, se dice básicamente que 'esta se la ha comido' el CNI porque no les alertaron de nada".

Así, subraya Monrosi que tienen que dar explicaciones porque "las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo". Ahora bien, el periodista también está echando en falta explicaciones de otros dos ministerios: Migraciones e Infancia: "No puedo entender cómo estos ministerios a esta hora todavía no han dado explicaciones", asegura, recordando que "estamos incumpliendo nuestra responsabilidad legal que tenemos hacia los menores migrantes no acompañados".

En primer lugar, señala, "porque yo no sé si niños como este están siendo devueltos a Marruecos contra su voluntad y de manera irregular. Y en segundo lugar, y más importante, asegura el periodista, porque "nuestros compañeros desplazados en Ceuta nos están contando que muchos de estos niños llevan cuatro o cinco días sin recibir comida ni agua"

"Y es su derecho y nuestra obligación con cualquier persona migrante, pero especialmente con las personas vulnerables como son los niños, no menas ni películas, darles lo más básico que es comida y agua", añade y remata Monrosi.

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