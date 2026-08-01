"Solo te hablo de p... porque es lo que me inspiras, si me inspirases hablar de misa, te hablaría del niño Jesús": 'la Iratxe', sobre 'la Marta'

'La Iratxe' ha declarado la guerra a 'la Paqui' y ya hay dos bandos opuestos entre nuestras Princesas de Barrio. La guerra pone a escurrir hasta la que hace unos días era su amiga.

La tensión entre las princesas de barrio sigue creciendo y los reproches ya vuelan en todas las direcciones. Después de que 'la Paqui' cargase contra 'la Iratxe' por su desafortunado comentario sobre su cuerpo en una conversación con 'la Marta', ahora es la propia Iratxe quien aprovecha un rato con 'la Jessy' para responder y sacar a relucir todo lo que piensa de su compañera.

"¿Sabes lo que me ha hecho 'la Paqui'?", pregunta nada más arrancar la conversación. A partir de ahí, relata un episodio que vivieron juntas cuando la cantante de orquesta la acompañó a la peluquería de una amiga. Según explica, Paqui se encaprichó del mismo rizador de pelo que utilizaba ella y quiso hacerse con uno idéntico, pese a que su precio era elevado.

"Claro, como ella no tiene personalidad ninguna, todo lo que hacen las demás, lo que dicen las demás, lo que tienen las demás, lo tiene que tener ella", critica Iratxe, convencida de que su compañera siempre intenta imitarla.

La joven asegura que Paqui incluso llegó a encargar el aparato a la peluquera, aunque finalmente nunca pasó a recogerlo ni lo pagó, un comportamiento que, según explica, le sentó especialmente mal. El asunto terminó desembocando en una llamada telefónica entre ambas que acabó con Iratxe colgando la conversación. Además, también le reprocha que haya hecho suya una de sus expresiones más características: "A tope de power".

En paralelo, 'la Marta' continúa comentando el conflicto junto a 'la Paqui' y tampoco se muestra conciliadora. "Yo no tengo ningún tema de conversación con ella porque ella no tiene tema de conversación. Lo único que hace es chillar y montar el pollo y decir cuatro gilipolleces", dispara contra Iratxe.

Lejos de rebajar la tensión, Iratxe responde con una de las frases más contundentes de la discusión mientras habla con Jessy. "Yo a ella le dije las cosas claras: a ti no te hablo nada más que de pollas porque no me inspiras hablarte nada más que de pollas. Si me inspirases hablarte de misa, pues te hablaría del niño Jesús, de los Reyes Magos y del incienso, el oro y la mirra", sentencia sobre Marta.

Con los frentes abiertos entre varias de las protagonistas, las diferencias no dejan de aumentar y todo apunta a que el enfrentamiento entre las princesas de barrio todavía está lejos de terminar.

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