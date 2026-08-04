Eduardo Aldán recuerda en su monólogo al "mayor timador" de su infancia: "El quiosquero"

El humorista repasó en El Club de la Comedia a algunas de las personas que marcaron la infancia de toda una generación. Entre ellas, el quiosquero o las amigas de su madre.

Eduardo Aldán dedicó parte de su monólogo en El Club de la Comedia a recordar a los personajes que más influyeron en la infancia de muchos niños.

El humorista comenzó hablando de las madres y aseguró que con ellas uno descubre "la traición". "Como la primera vez que sacó la caja de supositorios", bromeaba.

Después fue el turno de las amigas de las madres, de quienes tampoco había que fiarse. "Con ellas aprendes lo que es la burla y el escarnio", afirmaba.

Pero el gran protagonista de su reflexión fue el quiosquero del barrio, al que definió como el primer "timador" que todos conocemos. "Con él descubres lo que es la estafa de verdad. ¡Consigue venderte cada virguería!", remataba entre aplausos.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.