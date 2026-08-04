Nuria Collado, tras su entrevista de trabajo en Mujeres ricas: "Yo vendo productos de placer y lo que haga falta si me falta dinero"

"Yo me veo vendiendo objetos de placer y lo que haga falta, si me hace falta trabajar y me hace falta dinero, me da igual vender objetos de placer que chucherías, que pilas", afirma Nria Collado en este vídeo de Mujeres ricas.

Las hermanas Collado se presentan a una entrevista de trabajo con Nuria Sotos, representante de 'Lelo', en este capítulo de Mujeres Ricas. "La persona ideal para vender estos productos tiene que ser sensible con la belleza, tiene que tener buenos contactos y tiene que tener presente que tiene que cuidar muy bien a nuestros clientes", explica la representante de la empresa sueca, que explica que se vende "productos de lujo enfocados en gente con capacidad para apreciar la belleza y la calidad".

"Por eso nos queremos desvincular de los sex shop", añade Sotos en este vídeo, donde explica que "es una empresa vanguardista de juguetes eróticos y de placer" y necesitan a alguien que esté a la altura de las circunstancias". "Creo que has encontrado a las personas perfectas", responde Nuria Collado, que destaca que se ve "vendiendo objetos de placer y lo que haga falta" porque si le "hace falta trabajar y dinero", le da igual "vender objetos de placer, que chucherías, que pilas para móviles".

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