Monrosi, ante el reparto de los menores migrantes de Ceuta: "Será la polémica de los próximos días porque el grueso de las comunidades está gobernado por PP y Vox"

El periodista José Enrique Monrosi lamenta que los menores que han llegado a Ceuta puedan ser utilizados como arma de trifulca política durante su reubicación en diferentes comunidades autónomas. En el vídeo, los detalles.

El Gobierno anuncia una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la acogida de menores en Ceuta, que, ante el colapso que sufre la ciudad, tendrán que ser reubicados en otras comunidades autónomas para poder atenderlos. De hecho, el Gobierno deberá reubicar en 15 días en la Península a los cientos de menores que han llegado a Ceuta.

Ante esto, el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, lamenta que estos menores puedan ser usados como arma de trifulca política en estos próximos días: "Creo que eso va a ser el debate al que vamos a asistir. La polémica de la política de corto plazo, a la que vamos a asistir en los próximos días y seguramente en las próximas semanas".

Principalmente, argumenta el periodista, "porque el grueso de las comunidades autónomas de este país están gobernadas por PP y Vox, que mediante acuerdos, entre otras cosas, que hacen referencias explícitas racistas, xenófobas a este tipo de personas, a las personas migrantes y principalmente también a los niños y a las niñas no acompañados".

De este modo, sostiene Monrosi que no espera "ningún atisbo de humanidad ni de solidaridad por parte de los pactos de gobierno que, entre otras cosas, han acordado la brillante idea de ahorrar once, doce o trece euros a la semana de las aportaciones que se le dan a los menores no acompañados", pero añade y concluye: "Lo que me queda por ver es cuál será la directriz del PP y de Alberto Núñez Feijóo a la hora de echarle una mano a una ciudad autónoma española gobernada también por el PP (Ceuta)".

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