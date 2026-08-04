El desesperado ruego de un niño de 12 años en Ceuta a un coronel para no ser devuelto a Marruecos

Detrás de las cifras de la crisis migratoria en Ceuta hay historias como la de un niño de 12 años que pide entre lágrimas no ser devuelto a Marruecos. Solo y sin saber dónde estaban sus padres, el menor ha quedado bajo la protección de Cruz Roja.

Detrás de las cifras de inmigración en Ceuta se encuentran historias personales, como la de un niño de 12 años que suplicó a un teniente coronel de la Guardia Civil que no lo devolvieran a Marruecos. El menor, que no sabía dónde estaban sus padres, fue identificado como un extranjero no acompañado y pasó a disposición de Cruz Roja. Esta situación refleja la realidad de miles de menores en Ceuta, quienes esperan una solución en condiciones precarias. Los recursos de acogida están desbordados y las ONG advierten del riesgo de que estos menores caigan en manos de redes de trata o mafias.

Detrás de las cifras de inmigración en Ceuta hay historias personales, rostros y, en muchos casos, menores que llegan solos o se pierden entre la multitud y quedan en situaciones de extrema vulnerabilidad. Es el caso de un niño de 12 años que suplicó a un teniente coronel de la Guardia Civil que no le devolvieran a Marruecos.

El menor intentaba explicar su situación en su propio idioma, pero los agentes no lograban entenderle. Fue gracias a un grupo de mujeres que se acercaron a preguntarle si estaba solo cuando pudieron conocer su historia. El niño respondió que sí, que no sabía dónde estaban sus padres y que no quería regresar a Marruecos. Era un menor extranjero no acompañado.

Ante esa situación, el teniente coronel aplicó la legislación española: el menor no podía ser devuelto al país vecino y pasó a disposición de Cruz Roja. En las imágenes se le puede ver llorando, visiblemente angustiado, mientras intenta explicar que está solo y pide ayuda. Un momento que refleja la realidad que hay detrás de los datos migratorios.

Ahora, mientras miles de personas intentan cruzar la frontera de Ceuta, cientos de menores esperan una solución. Son miles los menores permanecen en la ciudad autónoma a la espera de una respuesta, muchos de ellos en una nave habilitada como espacio de acogida al no poder ser retornados a sus países de origen.

Los recursos de acogida se encuentran desbordados y organizaciones sociales alertan de que todavía hay menores que continúan en las calles, en las playas o escondidos en zonas de monte próximas a la frontera. Muchos sobreviven en grupos, protegidos con mantas y dependiendo de la ayuda de vecinos y voluntarios para conseguir comida y agua.

Las ONG advierten de que la situación de estos menores es especialmente delicada y reclaman una intervención urgente para evitar que, ante la falta de recursos y protección, puedan caer en manos de redes de trata o mafias.

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