La discusión entre Marta y su madre por la "operación del culo": "Si no me lo pagas voy a tener que donar óvulos"

En el primer capítulo de Princesas de Barrio, una conversación entre Marta y su madre, Elena, acaba en un fuerte enfrentamiento tras negarse a financiarle una nueva operación estética.

Elena, la madre de Marta, aseguraba en este primer capítulo de Princesas de Barrio que su hija era "una niña muy maja". "Tiene buenos sentimientos", añadía. Pero poco después, las cámaras del programa de laSexta presenciaban un momento de alta tensión entre ellas.

Todo comenzó como una conversación normal, en la que una madre le pregunta a su hija si está cansada. "¿Qué quieres? Llevo sin parar tres días. Estoy hasta los huevos", aseguraba. Su trabajo como gogó y su vida social no le permitían tener un momento de calma.

"Yo lo que quiero es que deje de bailar por las noches. A ver si se saca ya el curso de azafata y puede conseguir un trabajo mejor. Tiene que ir ligerita de ropa y eso no me va", confesaba Elena en una entrevista con los redactores.

En un momento dado, Marta se atrevía por fin a preguntarle si iba a pagarle "la operación del culo". "No, Marta, no, no. No me insistas porque no lo vas a conseguir", le advertía. Ya le había pagado la operación de los pechos, pero en este caso, se negaba, porque la joven no cumplió con su parte del trato: dejar de bailar.

Marta se pillaba en ese momento una rabieta y no dejaba de entrar y salir de la habitación: "Si no me va a tocar hacer lo de los óvulos". "Yo quiero donar óvulos porque me dan dinero. Y punto", aclaraba frente a las cámaras, lejos de los oídos de su madre.

"Si es que lo de los óvulos da miedo. Me tienen que pinchar durante no sé cuánto tiempo la tripa para tener más óvulos y luego me los tienen que extraer, que me tienen que anestesiar y todo", contaba a la mujer, que la miraba estupefacta y se negaba, por enésima vez, a financiársela.

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