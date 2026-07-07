Joaquim Bosch: "¿Realmente hay probabilidades serias de que Begoña Gómez pueda escaparse? Si no las hay, cualquier limitación de sus derechos sería desproporcional"

El magistrado Joaquim Bosch valora en Al Rojo Vivo la decisión del juez Viejo de permitir a Begoña Gómez viajar a Londres pero no a Turquía, tras quitarle el juez Peinado el pasaporte como medida cautelar. En el vídeo, los detalles.

El magistrado Joaquim Bosch analiza en directo para Al Rojo Vivo la última decisión acerca del pasaporte de Begoña Gómez. Tras quitarle el juez Peinado como medida cautelar el pasaporte, Begoña Gómez pidió permiso para viajar a la cumbre de la OTAN, a Turquía, y para acudir a Londres a la graduación de su hija. Sin embargo, el juez Peinado se fue de vacaciones antes de resolver la petición.

Ha sido el juez Antonio Viejo quien ha tomado la decisión: le permite viajar a Londres (dada la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir) pero no a la cumbre de la OTAN por haber, dice el juez, más riesgo de fuga, ya que, según argumenta, los mecanismos de cooperación internacional no están tan desarrollados como en Reino Unido". Además, según el juez, Gómez no tiene un "deber jurídico" que le lleve a Turquía.

Como explica el magistrado Bosch, "esta resolución presenta problemas muy similares a los que ya vimos cuando se acordó la retirada del pasaporte a Begoña Gómez por parte del juez instructor. Y es que no basta con que alguien pueda fugarse potencialmente, sino que en un Estado de Derecho solamente pueden restringirse derechos fundamentales y libertades de manera justificada y proporcionada cuando existan motivos, entre ellos, que puede haber un riesgo de fuga que impida que el proceso penal pueda avanzar".

De hecho, recuerda que "ahora mismo hay acusados en el banquillo que se enfrentan a muchos años de prisión en distintos juicios y sobre ellos no se ha aplicado ninguna medida cautelar, no se les ha retirado el pasaporte ni se les ha prohibido salir de España. Y esto es lo que yo creo que en el caso de Begoña Gómez, genera situaciones problemáticas, porque la jurisprudencia lo que dice es que hay que ponderar ese posible riesgo de fuga con el arraigo personal, familiar y social que haga probable que una persona pueda marcharse del país".

Es por ello que para Bosch la pregunta importante de este caso no es si Turquía no y Londres sí, sino que la pregunta central es la siguiente: "¿Realmente hay probabilidades serias de que Begoña Gómez pueda escaparse de España?". Si no las hay, responde Bosch, "cualquier limitación de sus derechos, a mi juicio, sería desproporcionada y discutible".

Y creo, añade el magistrado, que "sobre eso va a tener que pronunciarse la Audiencia de Madrid con toda seguridad para analizar lo que dice la jurisprudencia, que solamente puede prohibirse la salida de España a alguien porque haya ciertas probabilidades de que se fugue. Y en el caso de Begoña Gómez, a mí me parece bastante discutible y me parece poco realista que Begoña Gómez, por ejemplo, si va a Londres, haya un riesgo cierto de que pueda no volver a España", concluye Bosch.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención en Al Rojo Vivo.

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