Marta rompe a llorar tras un comentario de Iratxe y Jessy en Princesas de Barrio: "Luego la que es más santa es la más guarra"

Nuestras princesas de barrio estaban de botellón antes del concierto de Camela cuando un comentario de Iratxe y Jessy sentó mal a Marta, que rompió a llorar ante las cámaras.

Aunque vivieran la vida con alegría, a veces las cosas se complicaban entre Marta, Jessy e Iratxe, nuestras princesas de barrio. Las tres amigas estaban haciendo botellón antes de entrar en el concierto de Camela cuando unos comentarios hicieron que la gogó se pusiera a llorar.

"Si la queremos ver desnuda no hace falta que vayamos a ninguna discoteca. Decimos: 'Marta, sácate una teta'", comentaba Iratxe, cubata en mano. Las caras de la joven eran un poema al escuchar esas palabras de boca de su amiga. Por si fuera poco, Jessy también entró al trapo riéndose.

En un momento dado, Marta no pudo contenerse. "Que es broma, cari, que te queremos mucho", intentaron consolarla. Pero nada sirvió para ella, que se marchó llorando. "Que no grabéis esto", pedía a las cámaras. "No me hace ni puta gracia", les decía a sus amigas, que aseguraban que estaban de coña. "O todas putas o ninguna", decían a coro.

"Estábamos de coña, en el botellón, pasándolo bien, y yo no sé si es que le ha sentado mal el primer trago del cubata, que le ha dado el bajón", explicaba Jessy. "En realidad, lo que le hemos dicho... tampoco nos equivocamos", añadía. "Se piensan que porque trabajo en la noche soy una puta y luego la que es más santa es la más guarra", se defendía Marta.

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