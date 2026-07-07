¿Es malo crujirse las articulaciones? El fisioterapeuta Víctor Hernán aclara este mito, en vídeo

El experto expone que crujir las articulaciones "no es una solución directa". Además, comparte la curiosa investigación que hizo un hombre para saber si crujir las articulaciones tiene efectos a largo plazo.

A muchas personas les crujen las articulaciones y es algo que puede llegar a preocupar. El fisioterapeuta Víctor Hernán señala que esos crujidos pueden producirse por diversos motivos, aunque, lo más habitual, es que sean crujidos por gas.

Hernán cuenta el caso del investigador Donald Unger, que estuvo 60 años crujiéndose los nudillos de una sola mano para ver si esto era peligroso. Finalmente, su investigación demostró que no le causó ni artritis, ni deformidades. El fisio expone que ese sonido que escuchamos al crujirnos, por ejemplo, las manos responden a esas burbujas de gas.

Como es habitual en sus visitas, Hernán abre su particular clínica de fisioterapia en Zapeando. Y, en esta ocasión, su conejillo de indias es Quique Peinado. El fisio explica que, en esta ocasión, va a hacer un crujido dorsal.

El fisioterapeuta pon una de las manos de Quique sobre su hombre y la otra en su costado. Después, le abraza desde atrás y, con un ligero movimiento, consigue crujir la espalda del zapeador, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas. Por último, muestra cómo crujir las articulaciones de los dedos del pie.

Víctor indica que, en ocasiones, crujir las articulaciones "no es una solución directa". "Si os suenan las articulaciones, no os obsesionéis", indica, "no tienen que doler". "Si duelen o falta movilidad, id a un profesional", concluye.

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