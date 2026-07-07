Eduardo Rubiño: "Cada vez que Trump ataca a España, al PP y a Vox les tiembla el pulso y no son capaces de defender a nuestro país"

En una entrevista, Santiago Abascal ha afeado un gesto de Trump hacia Meloni: "No se puede tratar a aliados como vasallos". El concejal del Ayuntamiento de Madrid Eduardo Rubiño lo analiza en este vídeo.

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, analiza las palabras que por primera vez ha dedicado el líder de Vox, SantiagoAbascal, al presidente de los EEUU.

Tras el los ataques de Donald Trump hacia Giorgia Meloni, Abascal ha señalado en una entrevista en Telecinco que "sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos". "No es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables", ha añadido.

Para Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, stas palabras del líder de Vox suponen "un antes y un después". Porque además, Abascal ha asegurado que Trump se está equivocando: "Creo que el señor Trump se está equivocando en eso. No se puede tratar a los aliados como vasallos".

"Creo que es la primera vez que dice con esta literalidad, con esta verbalización tan rotunda, que Donald Trump se está equivocando", reacciona Ferreras.

Por su parte, Rubiño asegura que le ha parecido bastante timorato: "Me parece que hemos visto cómo Santiago Abascal y Vox se han arrastrado ante Trump durante todos los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos meses, así como en la guerra de Irán, totalmente inútil en la que ha metido al mundo el señor Trump".

Así, "yo de 'Sandiego Obescal' no creo que vaya a renunciar a los apoyos y a la financiación que le ha dado históricamente Trump", afirma el político haciendo referencia a cómo Trump pronunció el nombre de Santiago Abascal en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada en Washington.

Por otro lado, señala Rubiño que le encantaría ver en España una imagen como la que dio la oposición en Italia a la señora Meloni: "Cuando a la señora Meloni (con la que yo estoy en las antípodas ideológicamente de ella) se le atacó personalmente por parte de Trump, la oposición socialista salió a defender a la que es la primera ministra de Italia. Y eso es impensable en la derecha en España, no solamente por parte de la extrema derecha de Vox, sino también por parte del PP, que se supone que es un partido de Estado".

Ya que, tal como argumenta, "cada vez que Trump ha atacado al Gobierno de España, por negarse, por ejemplo, a prestar apoyo militar a la guerra de Irán, les vemos que les tiembla el pulso y que no son capaces de defender a nuestro país y a nuestra soberanía y nuestra y nuestra". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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