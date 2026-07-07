VÍDEO | El jueves se acaba la ola de calor, pero Francisco Cacho avisa: "Aunque bajen, van a seguir siendo altísimas temperaturas"

Francisco Cacho adelanta en Zapeando el tiempo que nos espera para los próximos días, donde además de las altas temperaturas, estos días nos esperan tormentas en buena parte de la península.

Seguimos inmersos en la ola de calor y, tal y como explica Francisco Cacho en su previsión, "mañana vamos a tener un día prácticamente igual que el de hoy".

Esto significa que siguen activados los avisos por calor en todas las comunidades autónomas, salvo Asturias y Cantabria. Los avisos rojos los encontramos en Tarragona y, otra vez, en el litoral sur de Valencia, donde Cárcer puede llegar a alcanzar los 45 grados, mientras que Córdoba sería la capital de provincia con la temperatura más alta con 43 grados.

Además, tanto hoy como mañana se formarán tormentas. Esta tarde ya había granizadas en Ávila y en Madrid, Castilla y León, el Cantábrico y Guadalajara están activados los avisos por lluvias. Mañana les tocaría a Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco.

Las condiciones de ola de calor durarán hasta el próximo jueves, pero eso no significa que se acabe el bochorno. Cacho explica que "aunque bajen las temperaturas lo justo para que dejen de cumplir las condiciones de ola de calor, van a seguir siendo altísimas temperaturas".

De este modo, el fin de semana Madrid, Córdoba o Zaragoza rozarán, sin llegar, los 40 grados: "Aunque vaya a ser un alivio, va a ser pequeño", apunta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.