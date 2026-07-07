Si eres terraplanista esto te interesa: Francisco Cacho explica en vídeo qué es el analema solar y cómo evidencia que la Tierra es redonda

Francisco Cacho tiene un "dato para los terraplanistas" y se llama analema solar, una trayectoria en forma de ocho asimétrico que, observada desde el mismo lugar y a la misma hora todos los días del año, demuestra que la Tierra es redonda.

Como cada semana, Francisco Cacho analiza en Zapeando los fenómenos meteorológicos más impresionantes y nos explica algunas cosas sorprendentes de nuestro planeta.

Es el caso del analema solar, o la trayectoria en forma de ocho que dibuja el sol si lo observamos desde el mismo lugar y a la misma hora durante todos los días del año.

"En la parte superior tendríamos el sol de mediodía en el mes de junio, aproximadamente en el solsticio de verano y en la inferior el sol más próximo al solsticio de invierno", explica el meteorólogo de laSexta.

Las intersecciones indican que el sol "pasa por ahí dos veces al año" en lo que son los equinoccios, el de primavera y el de otoño.

Además, Cacho tiene un "dato para los terraplanistas": "Que ese ocho no sea simétrico explica por qué la órbita de la Tierra del sol es elíptica y no circular perfecta".

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