Marta, cuando Paqui se sorprende de la cantidad de dinero que gasta: "Yo solo tengo que mantener a mi coche y a mi culo"

'La Paqui' y 'la Marta' se van juntas de compras, pero la diferencia entre el poder adquisitivo de una y de otra queda en evidencia con solo pisar la primera tienda.

Dos de nuestras princesas de barrio, Marta y Paqui, han quedado en un centro comercial de Madrid para renovar su armario, pero a la entrada, la cantante de orquesta no reconoce a su amiga gogó. Se ha puesto rubia (y también culo, pero eso ya lo sabía) y eso la hizo despistarse. "¡Hostia! Tía, ¿qué te has hecho?", pregunta descolada al verla. Eso sí, le dice que así está más guapa que de morena.

Las dos visitan una lujosa tienda y al empezar a probarse por encima la ropa, Paqui recuerda el comentario de otra de nuestras princesas: "Me voy a tener que operar las tetas, como me dijo Iratxe". "Para que luego te operes y te salgan como a ella", suelta con malicia Marta.

"Hizo un comentario sobre mi pecho... mis mamas, de haber amamantado", explica a los redactores del programa de laSexta Paqui.

La mañana sigue entre risas y coqueteos con dependientes, mientras que Marta no deja de probarse modelitos y comprárselos. Paqui alucina y Marta se justifica: "Yo solo tengo que mantener a mi coche y a mi culo". Su amiga tiene ya dos hijos.

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