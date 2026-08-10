Así es la grabación del primer 'single' de 'la Paqui': "¿Pero qué coño es un arpegio? ¿El 'espejio' en que me miro?"

'La Paqui' está cumpliendo su sueño de grabar una maqueta y se mete en el estudio para cantar su primera canción propia y en solitario. ¿Se acabará el 'Sarandonga' de la orquesta?

Fernando, el productor musical que ha cobrado 700 euros a Paqui por grabar su maqueta -recordemos que vendió todo el oro que tenía en casa, incluidas las joyas que su madre y su hermana le prestaron con gusto- le enseña a la princesa de barrio la melodía de su canción para que vaya aprendiéndosela antes de entrar en el estudio.

"Bebe, bebe, que las penas ahogas", comienza el single. La chica no puede evitar señalar que canta muy bien, pero bromea con que ella lo hace mejor. "La veo original y con garra, sobre todo para que la juventud se identifique un poco", asegura el productor.

La joven asegura que su intención es que sea pegadiza. "Que esté la gente en las noches en la cama 'bebe, bebe', pero no que se levante a beber, tampoco", bromea. "'Bebe, bebe, hasta reventar'... igual eso no es bueno que lo piense la gente de noche", reconoce.

Ya dentro del estudio y con los cascos puestos, Paqui se viene arriba. Fernando le advierte de que "hay que hacer arpegios" e ir trabajándolos. "Vale, ¿qué coño es un arpegio? No quiero quedar como una ignorante de la vida, pero...", dice en su entrevista personal. "Arpegios son el arpegio en el que me miro", bromea ante el productor.

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