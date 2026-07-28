El bonito gesto de la madre de 'la Paqui' al aceptar vender un collar que le regaló su marido para que su hija pueda cumplir su sueño

A la hermana de 'la Paqui' se le ha ocurrido una idea genial para que su hermana pueda pagar lo que le piden por la maqueta. Su madre colabora con orgullo y sin pensárselo dos veces.

Mientras que 'la Paqui' tortura, perdón, depila a su hermana con cera, a la mujer se le ocurre una solución para que nuestra princesa de barrio cumpla su sueño y consiga 700 euros para grabar una maqueta. "Yo tengo ahí algunas cosas de oro. ¿Por qué no las vendemos?", le propone.

Mari llama a su madre. "Podíamos coger cosas de oro, que tú tienes ahí muchas cositas... y venderlas", le suelta. "Hombre, pero son recuerdos", dice la señora al principio, aunque no tarda en ceder. Todo sea por la felicidad de su hija.

"Esa cadena me la regaló papa, hace ya un montón de años", explica mientras Paqui mete mano en el joyero.

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