La estafa bancaria que dejó a Miguel Ángel sin 11.000 euros en 25 minutos: "Lo habíamos perdido todo"

Miguel Ángel se encontraba haciendo unas compras navideñas cuando recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por el equipo de ciberseguridad de su banco. Siguió sus instrucciones y terminó perdiendo más de 11.000 euros.

La llamada parecía proceder de su propio banco, pero detrás se escondía una estafa. Miguel Ángel fue una de las víctimas de la Operación Libélula, que terminó con 24 detenidos en Cádiz en 2024 y dejó tras de sí numerosos afectados.

El joven se encontraba haciendo unas compras navideñas junto a su mujer y su hija pequeña cuando recibió una llamada de alguien que aseguraba formar parte del equipo de ciberseguridad de su entidad bancaria.

El supuesto empleado le alertó de que habían detectado un acceso sospechoso a su cuenta desde un iPhone 7 en la provincia de Cádiz. "Me advirtió de que estábamos siendo atacados y que teníamos que salvaguardar nuestros ahorros", relata Miguel Ángel.

La conversación estaba cuidadosamente preparada para generar confianza. Los estafadores incluso le invitaron a comprobar el número desde el que le llamaban. "Nosotros 'googleamos' y vimos que el número de teléfono que nos salía en pantalla era el de la sucursal bancaria", explica.

Convencido de que realmente estaba hablando con su banco, Miguel Ángel siguió las indicaciones que recibió. "Me dieron los últimos números de varias de mis cuentas y así todo el rato", recuerda.

En apenas 25 minutos, la supuesta operación de seguridad se había convertido en una pesadilla. Miguel Ángel descubrió que había sido víctima de una estafa y que había perdido más de 11.000 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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